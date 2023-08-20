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20.08.2023  17:39   Рита Парфенова

Про стан постраждалих від артилерійського обстрілу Куп'янська розповівли в ХОВА

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних.

обстріл Куп'янська 20 серпня 2023 року

На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці. Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Мова йде про обстріл Куп'янська 20 серпня після другої години дня. Окупанти завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.
 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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