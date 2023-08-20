Про стан постраждалих від артилерійського обстрілу Куп'янська розповівли в ХОВА

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних.
На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці. Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Мова йде про обстріл Куп'янська 20 серпня після другої години дня. Окупанти завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.
Комментариев: 0
Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виступаючи порадником чи опікуном.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Всесвітній день лінощів - неофіційне, але справжнісіньке свято, яке широко відзначається в багатьох країнах світу саме 20 серпня.
влажность:
давление:
ветер: