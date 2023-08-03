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03.08.2023  08:49   Рита Парфенова

У Харкові під час пожежі загинула жінка, врутовано 9 людей

Опівночі 3 серпня у Харкові сталася пожежа, не пов’язана з ворожими обстрілами.

вогонь
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 3 серпня о 00:19 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на тринадцятому поверсі в багатоквартирному житловому будинку, що на проспекті Гагаріна Основ’янського району міста Харкова.

Коли рятувальники прибули на виклик, вогнем повністю була охоплена квартира на тринадцятому поверсі багатоповерхівки.

Площа пожежі складала 70 кв.м. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 9 людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано.

Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки.

Загалом на місці події працювало 13 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу ДСНС. Причину займання встановлюють фахівці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з який спричинив ворожий обстріл.


 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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