01.08.2023 09:45 Рита Парфенова

Бійці ДСНС показали, як гасили пожежу після влучання дрона у навчальний заклад Харкова: відео

Близько опівночі ворог завдав по Харкову ударів дронами типу Shahed.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у ніч на 1 серпня в результаті нічної атаки безпілотників було зруйновано дві будівлі, в одній з яких сталася пожежа.

Один ворожий дрон поцілив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 кв.м.

На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті нічної атаки безпілотників по Харкову дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.