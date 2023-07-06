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06.07.2023  08:42   Рита Парфенова

Військові рф завдали авіаударів по трьох селищах Харківщини

Обстрілів з повітря зазнали села Плетенівка Чугуївського району та Іванівки й Кислівки Куп'янського району.


Фото з відкритих джерел

Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.

На Слобожанському напрямку протягом доби протвник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

5 липня о 14.45 у місті  Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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