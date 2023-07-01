Патрульні затримали злочинця, який скоів пограбування на вулиці Харова

Затримання чоловіка, який, який, ймовірно, причетний до грабежу, відбулося у лічені години.
Відомо, що пограбування сталося ввечері 20 червня в Слобідському районі Харкова.
Поліцейські, якы прибули на повідомлення про грабіж, дізналися, що до потерпілого підійшов невідомий та вихопив з його рук мобільний телефон. Після скоєного чоловік побіг в невідомому напрямку.
Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати схожу за описом особу. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався у скоєному.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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