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01.07.2023  11:01   Рита Парфенова

Патрульні затримали злочинця, який скоів пограбування на вулиці Харова

Затримання чоловіка, який, який, ймовірно, причетний до грабежу, відбулося у лічені години.

грабіжник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Відомо, що пограбування сталося ввечері 20 червня в Слобідському районі Харкова.

Поліцейські, якы прибули на повідомлення про грабіж, дізналися, що до потерпілого підійшов невідомий та вихопив з його рук мобільний телефон. Після скоєного чоловік побіг в невідомому напрямку.

Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати схожу за описом особу. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався у скоєному.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пограбування, харків
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