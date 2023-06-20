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20.06.2023  17:17   Рита Парфенова

На харківській ТЕЦ-5 розповіли, когли поновиться гаряче водопостачання

Теплоцентраль завершила поточні ремонти і має намір якнайшвидше відновити гаряче водопостачання мешканцям Харківщини.

тец-5

Про це повідомив керівник Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ТЕЦ-5 припинила подачу гарячого водопостачання 1 травня за розпорядженням диспетчера Харківських тепломереж для того, щоб ХТМ змогли провести заявлені ними ремонтні роботи.

Зі свого боту теплоцентраль підготувала власне обладнання для осіннє-зимового періоду 2023-2024.

Наразі Харківська ТЕЦ-5 готова розпочати заповнення мереж теплоносієм і поновлювати гаряче водопостачання, щойно КП "Харківські теплові мережі" повідомить про аналогічну готовність зі свого боку, наголошує керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло в селі Веселе на Харківщині.

 

Источник:   Пресслужба ТЕЦ-5
 Тэги:  гарячо вода, тец-5, харків
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