У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

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Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.

Прогноз погоди у Харкові на 9 червня Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.