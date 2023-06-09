У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова 8-го скликання пройде 13 червня 2023 року у дистанційному режимі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, шістнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 13 червня у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
У проєкті порядку денного - 41 питання та «Різне».
Початок сесії - о 12:00.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з європейськими посадовцями повоєнне відновлення Харкова та поділився актуальними напрацюваннями зі створення Генерального плану розвитку міста спільно з Фондом Нормана Фостера.
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День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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