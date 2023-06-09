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09.06.2023  12:48   Рита Парфенова

На Харківщіні повідомлено про підозру продавцу стартових пакетів російського оператора зв’язку

У Куп'янську викрито колаборанта, котрий відкрив бізнес на продажу російських пакетів стільникового зв'язку.

У Харківській області чоловік організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку під час окупації Куп’янська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська 31-річний місцевий мешканець, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.

Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень минулого року, до деокупації населеного пункту.

Також встановлено, що підозрюваний активно намагався переконати інших мешканців міста у необхідності підтримувати дії держави-агресорки та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

У Харківській області чоловік організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку під час окупації Куп’янська

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
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