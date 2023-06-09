На Харківщіні повідомлено про підозру продавцу стартових пакетів російського оператора зв’язку

У Куп'янську викрито колаборанта, котрий відкрив бізнес на продажу російських пакетів стільникового зв'язку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська 31-річний місцевий мешканець, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.
Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень минулого року, до деокупації населеного пункту.
Також встановлено, що підозрюваний активно намагався переконати інших мешканців міста у необхідності підтримувати дії держави-агресорки та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.
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День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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