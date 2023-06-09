09.06.2023 12:48 Рита Парфенова

На Харківщіні повідомлено про підозру продавцу стартових пакетів російського оператора зв’язку

У Куп'янську викрито колаборанта, котрий відкрив бізнес на продажу російських пакетів стільникового зв'язку.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська 31-річний місцевий мешканець, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.



Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень минулого року, до деокупації населеного пункту.



Також встановлено, що підозрюваний активно намагався переконати інших мешканців міста у необхідності підтримувати дії держави-агресорки та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.





За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).



Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.