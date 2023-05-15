    
Главная Новини Харкова Медицина Медики прозповіли, скільки людей хворіють на грип та ГРВІ у Харкові
15.05.2023  13:33   Рита Парфенова

Медики прозповіли, скільки людей хворіють на грип та ГРВІ у Харкові

Кількість захворілих на грип та ГРВІ останнім часом зменшується, епідпоріг не перевищений.

грип та грві
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, з 8 по 14 травня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (включаючи ковід) захворіли 2140 людей, з них 844 дитини.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 7,5% за рахунок дорослих. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 18,7% – 140 осіб (проти 172 осіб), що становить 6,5% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 33 дитини (23,6%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 147,13 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (25,39 на 100 тис. населення).

Летальні випадки грипу не зареєстровані.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 травня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грип, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Медицина Стало відомо, скільки людей хворіють на грип та ГРВІ у Харкові 28.03 Медицина Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли медики 20.02 Медицина Про рівень захворюваності вірусними інфекціями на Харківщині розповіли фахівці
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 