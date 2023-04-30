Правоохоронці рривезли гуманітарку у деокуповані райони Харківщини

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, гуманітарний вантаж передали продукти харчування, одяг, іграшки, взуття та побутову хімію дорослим та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Допомога була розподілена між вихованцям Зміївської гімназії № 1 "Сузір'я", дітьми Зміївської і Слобожанської ОТГ, а також сім'ями, які тимчасово проживають у Зміївській та Слобожанській громадах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський театр «Тимур» показав виставу в селищі Іскра, що знаходиться під Ізюмом.