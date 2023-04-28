    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Колаборант, який вивіз з Харківщини до росії понад тисячу тонн українського зерна, затриманий СБУ
28.04.2023  10:01   Рита Парфенова

Колаборант, який вивіз з Харківщини до росії понад тисячу тонн українського зерна, затриманий СБУ

Служба безпеки затримала 40-річного приватного підприємця з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

затриманий колаборант, який вивіз зерно з Харківщини до росії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

 За його словами, цей чоловік після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією рф.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном».

При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн.

Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття і затримання колаборанта проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що до суду передана справа депутата з Харківщини, який вивозив українське зерно до рф та сплачував податки в Росії.


Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, сбу харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.04 Надзвичайні події На Харківщині пройде спецрозслідування щодо чоловіка, який був старостою села при окупантах 25.04 Надзвичайні події На Харківщині жінка допомогала ворогу керувати медичною системою, а потім втекла 25.04 Надзвичайні події Керівниця учбового закладу перейшла на бік окупантів на Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 