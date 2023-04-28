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28.04.2023  09:21   Рита Парфенова

У Харкові затрималі крадія з наркотиками

Підозрюваний здійснив крадіжку в умовах воєнного стану.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Чоловіка, 2000 року народження, який розшукується правоохоронцями за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, працівники полку поліції особливого призначення виявили у Немишлянському районі Харкова.
 
Під час перевірки порушника була виявлена наркотична речовина.
 
Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав. що правоохоронці встановили місцезнаходження 48-річного чоловіка, який був втікачем від відповідальності за свої дії у 2017 році.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, харків
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