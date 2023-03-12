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12.03.2023  13:19   Рита Парфенова

У Харкові діють аваріні знестрюмлювання

Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами, передає РЕДПОСТ.

відключення світла

Повідомляється, що у Харківській області енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. Продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня.

У Харкові зранку 12 березня застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі.

Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 12 березня, почне працювати метро у Харкові. Потяги метрополітену рухатимуться зі збільшеним інтервалом часу.

 


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків
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