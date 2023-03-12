У Харкові діють аваріні знестрюмлювання

Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами, передає РЕДПОСТ.
Повідомляється, що у Харківській області енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. Продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня.
У Харкові зранку 12 березня застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі.
Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 12 березня, почне працювати метро у Харкові. Потяги метрополітену рухатимуться зі збільшеним інтервалом часу.
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Спробуйте ізолюватися від людей, які вас дратують чи хоча б не піддаватися на провокації. Хороший рецепт – з головою піти у роботу.
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12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.
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