03.03.2023 17:32 Дмитро Колонєй
У Харкові відправили за грати жінку, яка працювала на ворога та поширювала позитивні фейки про окапнтів
Прокурори у Харкові домоглись покарання для прихильниці "руського миру".
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, переселенка з Донеччини, переїхавши до смт Великий Бурлук Куп’янського району, під час окупації населеного пункту співпрацювала з ворогом:
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активно підтримувала дії РФ проти України.
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добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «Управлении образования Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
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нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання
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складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ.
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за свою роботу жінка отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно.
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допомагала загарбникам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до РФ
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поширювала кремлівські наративи.
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5 вересня 2022 року колаборантка надала інтерв‘ю російським журналістам «Первого каналу», в якому розповіла, як «з 2014 року чекала на росію».
1 листопада 2022 року жінку було затримано. Прокурори у Харкові довели вину жінки, та призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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