03.03.2023 17:32 Дмитро Колонєй

У Харкові відправили за грати жінку, яка працювала на ворога та поширювала позитивні фейки про окапнтів

Прокурори у Харкові домоглись покарання для прихильниці "руського миру".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, переселенка з Донеччини, переїхавши до смт Великий Бурлук Куп’янського району, під час окупації населеного пункту співпрацювала з ворогом:

активно підтримувала дії РФ проти України.

добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «Управлении образования Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання

складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ.

за свою роботу жінка отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно.

допомагала загарбникам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до РФ

поширювала кремлівські наративи.

5 вересня 2022 року колаборантка надала інтерв‘ю російським журналістам «Первого каналу», в якому розповіла, як «з 2014 року чекала на росію».

1 листопада 2022 року жінку було затримано. Прокурори у Харкові довели вину жінки, та призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



