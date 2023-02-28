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28.02.2023  21:18   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують бойовика, який захоплював Великий Бурлук

Слідчі Харківщини завершили досудове розслідування стосовно бойовика підрозділу «Сомалі».

Розшукують бойовика, який захоплював селище Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 28-річний чоловік, перебуваючи у Донецьку, у 2016 році вступив до 3-ої окремої мотострілкової бригади «Беркут» «ДНР», а потім - до не передбаченого законом України збройного формування 1-ої окремої батальйонної тактичної групи «Сомалі» «ДНР».
 
 
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району. Наразі обвинувачений перебуває в розшуку.
 
Розшукують бойовика, який захоплював селище Харківщини
 
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили донеччанина, який захоплював Куп’янщину
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, бойовик, харків, розшук
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