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18.02.2023  14:26   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова активно розчищають дороги від снігу

У Харкові триває уборка снігу.


РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, десятки комунальників Харкова задіяні на розчищенні троутуарів та вулиць міста від снігу. Працює і спецтехника. 

 

 

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Тэги:  дороги, сніг, харків, уборка
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