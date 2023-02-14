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14.02.2023  12:01   Рита Парфенова

Безкоштовний мастер-клас з футболу пройде у Харкові

Дитячий футбольний центр «Footbik» проведе тренування для малюків на парковці ТРЦ «Нікольський».

У Харкові дитячий футбольний центр «Footbik» проведе бескоштовне тренування для малюків

Футбольний майстер-клас для дітей віком 4-8 та 8-12 років відбудеться цієї суботи, 18 лютого, передає РЕДПОСТ із посиланням на управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту.

Тренери підготували дві футбольні локації, де продемонструють методику розвитку фізичних і особистісних якостей дітей на основі навчання гри у футбол. Також серед учасників розіграють подарунки.     
 
Для участі у майстер-класі необхідно взяти з собою спортивний одяг та кросівки. Відкрите спортивне тренування відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ «Нікольський».    
   
Старт заходу о 15:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що відкрите спортивне тренування “Почни новий рік з Kharkiv Sport City” відбулося у безпечному місці, на підземному паркінгу ТРЦ “Нікольський”.


Источник:   ХМР
 Тэги:  футбол, майстер-клас, трц нікольский, харьков, харків
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