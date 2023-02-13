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13.02.2023  17:23   

На Харківщині рецидивіст вимагав гроші з людей

Повідоялено про підозру чоловіка, який за допомогою «кримінального авторитета» погрожував людям на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру у 2021 році чоловік звернувся за допомогою до «кримінального авторитета», який встановив злочинний вплив у Лозівському районі — збирав «данину» з підприємців та вимагав неіснуючі борги у місцевих мешканців.
 
Підозрюваний попрохав «авторитета» посприяти вирішенню особистих питань — «вибити борги» у інших осіб за начебто невиконання ними попередніх домовленостей щодо торгівлі автомобілями. Аби «переконати» своїх жертв віддати гроші, зловмисники погрожували їм насильством. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про аферу на сотні тисяч гривень - два харківських підприємства вирішили не платити аренду
 

Тэги:  харьков, вимагательство, харків
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