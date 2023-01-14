14.01.2023 18:00 Дмитро Колонєй
У Харкові зловмсниці робили з жінок проституток (фото)
Правоохоронці Харкова поінформували про підозру двом жінкам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харквську прокуратуру, наприкінці серпня 2022 року 30-річна мешканка Лозівщини району та 18-річна дівчина з Сумщини підшукували у тяжкому матеріальному становищі, проводили з ними «бесіди», після чого жінки погоджувались надавати платні послуги сексуального характеру.
Організатори злочинного бізнесу розміщали оголошення про «високооплачувану роботу», орендували квартири у Харкові та Сумах, що в подальшому ставали місцями розпусти та
отримували в середньому 50 відсотків від грошей, які заробляли втягнули у зайняття проституцією жінки.
12 січня правоохоронці викрили жінок в одній з орендованих квартир у м. Харків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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