14.01.2023 18:00 Дмитро Колонєй

У Харкові зловмсниці робили з жінок проституток (фото)

Правоохоронці Харкова поінформували про підозру двом жінкам.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харквську прокуратуру, наприкінці серпня 2022 року 30-річна мешканка Лозівщини району та 18-річна дівчина з Сумщини підшукували у тяжкому матеріальному становищі, проводили з ними «бесіди», після чого жінки погоджувались надавати платні послуги сексуального характеру.

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Організатори злочинного бізнесу розміщали оголошення про «високооплачувану роботу», орендували квартири у Харкові та Сумах, що в подальшому ставали місцями розпусти та

отримували в середньому 50 відсотків від грошей, які заробляли втягнули у зайняття проституцією жінки.

12 січня правоохоронці викрили жінок в одній з орендованих квартир у м. Харків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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