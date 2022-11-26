26.11.2022 17:02 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виготовили сотні буржуйок

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємстав з вересня виготовили 320 буржуйок для пунктів обігріву.

Конструкцію універсальної буржуйки розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Виготовляються такі пічки зі старих труб діаметром 426 мм і товщиною металу 6 мм. Під тиском вони вже працювати не можуть, а в якості приладу обігріву здатні прослужити не один рік.

Буржуйка має широкі ніжки, тому може безпечно встановлюватися на будь-якій поверхні, а також зручні ручки, що допомагає полегшити транспортування виробу. На сьогодні тільки в цеху було виготовлено 260 пічок, ще 60 буржуйок виготовили працівники філій ХТМ.

Наразі теплоенергетики встановили 150 таких пічок на власних «пунктах незламності» і ще 100 - передали на інші пункти обігріву по всьому місту. Виробництво буржуйок триває.