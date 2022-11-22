22.11.2022 21:41 Дмитро Колонєй
Введена в обіг нова монета, присвячена відомому уродженцю Харківщини
Про монету, присвячену митцю з Харківщини, інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики, Національний банк України увів в обіг двадцятигривневу монету, присвячену 300-річчю українського філософа Григорія Сковороди.
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На реверсі монети зображено метафоричну художньо-образну композицію: під вишнею – парубок грає на сопілці, а поряд книга – символічний світ Г. Сковороди; навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис – «світ ловив мене та не спіймав».
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На аверсі монети: символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі.
«З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, – усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди Нерівна всім рівність…). Над життєдайним фонтаном проростають райські дерева, що формують сад божественних пісень, навколо яких розтікаються рядки зі збірки Сад божественних пісень», – роз’яснили у Мінкульті.
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