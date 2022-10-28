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28.10.2022  17:26   Дмитро Колонєй

П'яний водій Жигулів гнав уночі вулицями Харкова (фото)

У Харкові зловили нетверезого автомобіліста.

Спіймали уночі п'яного водія Жигулів патрульні Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вночі 28 жовтня 2022 року, під час патрулювання Слобідського району Харкова, патрульні зупинили авто ВАЗ.
 
Виявилося, що керманич  - у стані алкогольного сп'яніння. Піля того як громадянина перевірили за допомогою газоаналізатору "Драгер", це підтвердилося - прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок.
 
Інспектори склали на водія ВАЗ адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.
 
Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон! Керування транспортними засобами у стані сп'яніння може призвести до трагічних наслідків.
 
Загалом за минулу добу патрульні склали 19 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп‘яніння.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, пдд, харьков
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