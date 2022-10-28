28.10.2022 17:26 Дмитро Колонєй
П'яний водій Жигулів гнав уночі вулицями Харкова (фото)
У Харкові зловили нетверезого автомобіліста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, вночі 28 жовтня 2022 року, під час патрулювання Слобідського району Харкова, патрульні зупинили авто ВАЗ.
Виявилося, що керманич - у стані алкогольного сп'яніння. Піля того як громадянина перевірили за допомогою газоаналізатору "Драгер", це підтвердилося - прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок.
Інспектори склали на водія ВАЗ адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.
Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон! Керування транспортними засобами у стані сп'яніння може призвести до трагічних наслідків.
Загалом за минулу добу патрульні склали 19 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп‘яніння.
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