28.10.2022 17:26 Дмитро Колонєй

П'яний водій Жигулів гнав уночі вулицями Харкова (фото)

У Харкові зловили нетверезого автомобіліста.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, вночі 28 жовтня 2022 року, під час патрулювання Слобідського району Харкова, патрульні зупинили авто ВАЗ.

Виявилося, що керманич - у стані алкогольного сп'яніння. Піля того як громадянина перевірили за допомогою газоаналізатору "Драгер", це підтвердилося - прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок.

Інспектори склали на водія ВАЗ адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон! Керування транспортними засобами у стані сп'яніння може призвести до трагічних наслідків.

Загалом за минулу добу патрульні склали 19 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп‘яніння.