06.10.2022 20:36 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як йде приготування до зими у постраждалому від обстрілів районі

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов розповів, як йде приготування до зими у постраждалому від обстрілів районі



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що сьогодні зустрівся з жителями Північної Салтівки. За його словами, у цьому районі постраждав практично кожен будинок, але, незважаючи на це, багато харків'ян повертається до міста і хоче зимувати у своїх квартирах.

«Поэтому мы закрываем контуры, вставляем окна, ремонтируем разбитые кровли и лестничные марши. Есть дома, которые вообще не подлежат восстановлению, а есть с частичными разрушениями, которые мы и берем в работу. Где-то успеем все сделать до отопительного сезона, а где-то - до начала или середины декабря, потому что у многих домов поврежден конструктив», - повідомив Ігор Терехов.

Мер подякував харків'янам, які допомагають комунальним службам із підготовкою до зими. «Я уверен, что, сконцентрировавшись, мы пройдем этот отопительный сезон достойно. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы в домах харьковчан было тепло.», - наголосив Ігор Терехов.