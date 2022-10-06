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06.10.2022  20:36   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як йде приготування до зими у постраждалому від обстрілів районі

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов розповів, як йде приготування до зими у постраждалому від обстрілів районі
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що сьогодні зустрівся з жителями Північної Салтівки. За його словами, у цьому районі постраждав практично кожен будинок, але, незважаючи на це, багато харків'ян повертається до міста і хоче зимувати у своїх квартирах.
 
«Поэтому мы закрываем контуры, вставляем окна, ремонтируем разбитые кровли и лестничные марши. Есть дома, которые вообще не подлежат восстановлению, а есть с частичными разрушениями, которые мы и берем в работу. Где-то успеем все сделать до отопительного сезона, а где-то - до начала или середины декабря, потому что у многих домов поврежден конструктив», - повідомив Ігор Терехов.
 
Мер подякував харків'янам, які допомагають комунальним службам із підготовкою до зими. «Я уверен, что, сконцентрировавшись, мы пройдем этот отопительный сезон достойно. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы в домах харьковчан было тепло.», - наголосив Ігор Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, северная салтовка, харьков
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