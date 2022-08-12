12.08.2022 15:53 Дмитрий Колоней

Ремонтники Харкова ліквідували аварійні ситуації

Про це інформує КП «Харківводоканал».

Як повідомляе РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади підприємства оперативно ліквідували аварійні ситуації на ділянках трубопроводів по вул. Цехівській та вул. Господарська у приватному секторі Новобаварського району.

За інформацією начальника служби зовнішніх водопровідних мереж Новобаварського району Комплексу "Харківводопостачання" КП "Харківводоканал" Євгена Салькова, пошкодження усунули на водоводах холодного водопостачання діаметром 100 та 250 мм.

"Ремонт провели без відключення споживачів від водопостачання, щоб мешканці приватного сектору не відчували дискомфорту. Після завершення робіт в обов'язковому порядку впорядкували територію. Сьогодні ремонтуємо ділянку трубопроводу діаметром 300 мм на вул. Бульварній», - зазначив Євген Сальков.

Загалом бригади аварійно-відновлювальних робіт учора ліквідували 12 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 12 оглядових колодязів, а сьогодні запланували відремонтувати ще 11 пошкоджених ділянок.