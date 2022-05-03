03.05.2022 12:25 Виталий Хиневич
Субсидии харьковчанам пересмотрят автоматически
Правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот, в том числе автоматическое переназначение в регионах, где органы соцзащиты не работают из-за активных боевых действий. Как сообщили в Департаменте социальной политики, город Харьков входит в список этих регионов.
Субсидии на неотапливаемый период будет назначать Министерство социальной политики Украины без участия управлений социальной защиты населения города Харькова. Для этого будут использоваться данные Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики.
В департаменте отметили, что людям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона, независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.
«Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, позволили не информировать об обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения», - подчеркнули в департаменте.
Напомним, харьковский логистический центр круглосуточно работает
над обеспечением жителей области необходимыми продуктами и средствами гигиены.
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