03.05.2022 12:25 Виталий Хиневич

Субсидии харьковчанам пересмотрят автоматически

Правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот, в том числе автоматическое переназначение в регионах, где органы соцзащиты не работают из-за активных боевых действий. Как сообщили в Департаменте социальной политики, город Харьков входит в список этих регионов.

Субсидии на неотапливаемый период будет назначать Министерство социальной политики Украины без участия управлений социальной защиты населения города Харькова. Для этого будут использоваться данные Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики.

В департаменте отметили, что людям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона, независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.

«Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, позволили не информировать об обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения», - подчеркнули в департаменте.

Напомним, харьковский логистический центр круглосуточно работает над обеспечением жителей области необходимыми продуктами и средствами гигиены.

Источник: Харьковский городской совет

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