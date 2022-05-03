    
Главная Новости Харькова Общество Субсидии харьковчанам пересмотрят автоматически
03.05.2022  12:25   Виталий Хиневич

Субсидии харьковчанам пересмотрят автоматически

Правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот.

Субсидия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот, в том числе автоматическое переназначение в регионах, где органы соцзащиты не работают из-за активных боевых действий. Как сообщили в Департаменте социальной политики, город Харьков входит в список этих регионов. 
 
Субсидии на неотапливаемый период будет назначать Министерство социальной политики Украины без участия управлений социальной защиты населения города Харькова. Для этого будут использоваться данные Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики. 
 
В департаменте отметили, что людям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона, независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением. 
 
«Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, позволили не информировать об обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения», - подчеркнули в департаменте.
 
Напомним, харьковский логистический центр круглосуточно работает над обеспечением жителей области необходимыми продуктами и средствами гигиены.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  субсидии, жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.04 Общество Десятки обращений харьковчан ежедневно рассматривает департамент соцполитики 14.02 ЖКХ Квартира в наследство: как это отобразится на получении субсидии 11.02 Общество Злоупотребление субсидиями: как украинцы обманывают государство
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 