22.02.2022 15:35 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина намеривался поджечь бывшую сожительницу

Злоумышленник облил свою жертву легковоспламеняющейся жидкостью.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 23-летняя девушка решила разорвать отношения с парнем и больше не хочет общаться с ним.

19 февраля текущего года 28-летний мужчина пришел по месту работы бывшей сожительницы. Злоумышленник попросил продать ему сигареты, когда девушка подошла к нему ближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью.

Потом поджог бумагу, которую принес с собой и начал бросать ее в девушку.

Жертве удалось спрятаться за стойкой с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет. Прилавок загорелся, после чего в торговой точке начался пожар. Злоумышленник покинул место происшествия. Потерпевшая смогла выбраться на улицу и попросила прохожего вызвать пожарных и правоохранителей, огонь удалось оперативно локализовать.

Если вину подозреваемого докажут, ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На данный момент гражданину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харькове мужчина, угрожал убийством бывшей сожительнице . Требовал от женщины 1 5000 долларов США несуществующего долга. Чтобы женщина не обращалась в полицию, он при личных встречах и в телефонных разговорах подчеркивал, что имеет связи в полиции. Опасаясь за свою жизнь и здоровье своих родных, потерпевшая обратилась с заявлением в Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.