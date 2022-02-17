17.02.2022 11:30 Виталий Хиневич

Магический февраля: астрологи рассказали, чего ожидать в конце месяца

Февраль 2022 года насыщен магическими датами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что все задуманное 2 февраля начнет постепенно сбываться.

То, что было загадано и задумано 02.02.2022, теперь начинает воплощаться в реальность. В феврале три важных даты (02.02.2022, 20.02.2022, 22.022022), которые могут повлиять на жизнь человека, принести судьбоносные перемены.

Основа, фундамент 2022 года – это три двойки, которые в сумме дают число шесть. Ключевое значение цифры 6 – "общество". Цифра шесть может уравновесить противоречия активных и пассивных составляющих. Три двойки в составе шестерки усиливают положительный потенциал года, а дата – 20.02, способна сделать день гармоничным, насыщенным и успешным. Шестерка также способна объединить мужское и женское начало для развития гармоничных отношений.

20 февраля будет способствовать заключению благоприятного брака. День поспособствует длительным и гармоничным отношениям. Кроме этого, в этот день человек может преодолеть все свои сомнения и начать осуществлять задуманные планы.

22 февраля 2022 года считается самым мощным энергетическим днем. В этот день желательно находиться в окружении близких людей, восстановить забытые дружеские отношения.

Также 22 февраля можно составить карту желаний, в которой указать все чего вы хотите на год вперед. Желания нужно указывать предельно конкретно, на чистом листе бумаги. В этот день категорически запрещено ругаться и провоцировать конфликты. Любая сора может навредить карме и остановить продвижение задуманных планов.

Напомним, знатоки астрологии назвали самые знаки Зодиака , которым нужно быть очень осторожным и аккуратным в 2022 году. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы должны приготовиться к определенным неприятностям в нынешнем году.