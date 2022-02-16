16.02.2022 15:32 Александра Жук

Впервые в Украине: лыжные трассы на полигоне строят под Харьковом

В Дергачах начинается реализация уникального эко-проекта для лыжников и туристов. Кататься можно будет даже в купальниках.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на склонах старого полигона, который находится рядом с мусороперерабатывающим комплексом, началось тестирование холма. В будущем тут, на бывшей мусорной свалке, планируют обустроить ряд горнолыжных трасс. Всего их будет четыре. Одна большая - протяженностью в 200 метров - предусмотрена для катания на лыжах и сноубордах. Еще три - для тюбинговых спусков.

Сейчас места, где будут проходить данные трассы, тестируют опытные сноубордисты и лыжники. По их словам, эти трасы идеально подойдут для новичков и любителей.

По словами директора КП "Муниципальная компания обращения с отходами" Юрия Суярко, кроме трасс здесь будут построены и подъемники. Для тюбинговых трасс - ленточные подъемники, а вот лыжная трасса будет обеспечена бугельным подъемником.

Главная фишка трасс – итальянское искусственное покрытие. Оно будет с эффектом свежего снега. Поэтому кататься на лыжах здесь можно будет в любое время года.

Тестирование склона, говорят эксперты, необходимо для учтения всех нюансы перед стартом работ по обустройству трасс. Монтажом будут заниматься итальянские специалисты. Все сейчас на стадии проектирования.

"Это - эко-проект, главный месседж которого - привлечь внимание людей к экологии и показать, как старому полигону можно дать жизнь. Мы не исключаем, что для реализации этого проекта будут привлекать гранты. Вне зимнего сезона на трассах будут расти газон и кустарники. Зеленые насаждения мы уже высадили, подчеркнул Юрий Суярко.

В финале - это будет учебный эко-центр для школьников и студентов, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры.

Саму территорию возле трасс облагородят, оборудуют парковками. По мнению экспертов, эти лыжные трасы станут еще одной туристической фишкой Харькова. Базироваться все будет на законсервированном старом полигоне в Дергачах.

Напомним, 18 января представители КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» встретились на полигоне с сотрудниками компании «Neveplast» (Италия), которая создает сертифицированное покрытие, свойства скольжения которого аналогичны снегу.

Директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко отметил, что в планах предприятия - открыть на месте рекультивированного полигона учебный эко-центр для школьников, студентов и проподавателей, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры.

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