02.02.2022 13:35 Виталий Хиневич

Украинская авиакомпания возобновление перелеты в 15 стран мира

Открыта продажа билет на международные перелеты с Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что авиакомпания "МАУ" анонсировала пересмотр уже существующих маршрутов и запуск новых в рамках летнего сезона.

Таким образом, с 1 июня текущего года будут возобновлены следующие перелеты:

из Киева в Хельсинки, Варшаву, Ниццу, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт;

из Одессы – в Вильнюс;

из Львова в Тель-Авив.

Компания уже начала продажу билетов в рамках нового летнего расписания.

С июня 2022 года "МАУ" намерена начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло, в Торонто и Нью-Йорк. Также появятся дополнительные рейсы между Киевом и Дели.

Напомним, ранее европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне угроз от России.