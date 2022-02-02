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02.02.2022  13:35   Виталий Хиневич

Украинская авиакомпания возобновление перелеты в 15 стран мира

Открыта продажа билет на международные перелеты с Украины.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что авиакомпания "МАУ" анонсировала пересмотр уже существующих маршрутов и запуск новых в рамках летнего сезона.
 
Таким образом, с 1 июня текущего года будут возобновлены следующие перелеты:
 
  • из Киева в Хельсинки, Варшаву, Ниццу, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт;
  • из Одессы – в Вильнюс;
  • из Львова в Тель-Авив.
Компания уже начала продажу билетов в рамках нового летнего расписания.
 
С июня 2022 года  "МАУ" намерена начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло, в Торонто  и Нью-Йорк. Также  появятся дополнительные рейсы между Киевом и Дели.
 
Напомним, ранее европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне угроз от России.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  мау, харьков
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