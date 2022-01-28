В Харькове медики скорой не дали мужчине умереть на улице

25-летнего мужчину, потерявшего сознание на улице, спасли от клинической смерти.
Успешную реанимацию провела бригада ЭМД 1404 в составе фельдшера Владимира Жилинского и водителя Николая Микитась, передает РЕДПОСТ.
Вызов в скорую поступил от прохожих, которые около 10 часов вечера 26 января нашли на улице мужчину без сознания. К прибытию кареты скорой помощи мужчина находился в состоянии клинической смерти.
Фельдшер Владимир Жилинский сразу приступил к проведению реанимационных мероприятий. К счастью, сердечно-легочная деятельность была возобновлена. После чего живого мужчину бригада ЭМД госпитализировала в лечебное учреждение.
Напомним, 26 января медики скорой реанимировали после клинической смерти 81-летнюю харьковчанку с коронавирусной болезнью.
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