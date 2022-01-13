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13.01.2022  12:55   Виталий Хиневич

Спасатели наградили жителей Харьковщины за спасение людей из горящего дома

Сотрудники ГСЧС вручили награды двум жителям села Вторая Староверовка Красноградского района.

Награда ГСЧС
Фото: «Суспільне»
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Сообщается, что Василию Чередниченко и Дмитрию Гербуту спасатели вручили грамоты и почетные знаки отличия "По зову сердца". 
 
Награда ГСЧС
Фото: «Суспільне»
 
В конце декабря 2021 года Дмитрий Гербут вывел из горевшего жилого дома двух племянников и свою бабушку. В свою очередь Василий Чередниченко спас от огня 8-летнего племянника Дмитрия.
 
Напомним, частный жилой дом в селе Вторая Староверовка Красноградского района загорелся ночью 25 декабря. Около четырех часов утра треск разрушавшейся под огнем шиферной кровли разбудил соседей. Вызвав спасателей, сосед Василий поспешил на крики 16-летнего парня, жившего в горевшем доме.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  пожар, харьков, награда
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