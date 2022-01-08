08.01.2022 15:00 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на перекрестке столкнулись две иномарки (фото)

Одного из водителей скорая госпитализировала в больницу.





Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, около одиннадцати часов вечера 7 января на перекрестке улиц Сумская и Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.



Участниками столкновения стали автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos. Sonata выехала на перекресток по Белгородскому шоссе со стороны поселка Жуковского, а Lanos поворачивал налево с улицы Деревянко.





В аварии пострадал пассажир Chevrolet. Медики скорой помощи госпитализировали его в лечебное учреждение. Автомобили получили значительные механические повреждения.



Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.

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