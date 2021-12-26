26.12.2021 13:31 Рита Парфенова

Под Харьковом подросток играла котом в футбол

«Забавы» подрастающего поколения выложили в социальные сети.

Как пишет РЕДПОСТ, в местных пабликах появилось видео, на котором старшеклассница играет котом в футбол. На записи видно, как живодерка держит кота за шкирку, подбрасывает и бьет ногой словно по мячу. Животное вразается в забор, и «игра» подолжается. Делала она это ради веселья, а ее подруга снимала это на видео.



Под видео указывается, что запись сделана в Печенегах, и на ней изображена ученица 9-го класса, которая ранее состояла на учете в полиции.



В пресс-службе Нацполиции сообщили, что следователи Харьковщины начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Полицейские выяснили, что правонарушительницей является 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района. В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала издеваться над ним, ударив его ногой. Подруга все это снимала на мобильный телефон. Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. По ее словам, кот убежал.



Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове расправились с пятью щенками. Их выбросили с балкона на улице Полтавский шлях.





