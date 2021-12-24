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24.12.2021  14:35   Виталий Хиневич

Авиакомпания объявила о новогодних скидках для украинцев

«SkyUp» предложила свои клиентам уникальную возможность, которая позволит с экономией купить билеты на самолет.

Авиакомпания презентовала скидки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Отмечается, что «SkyUp» предлагает свои клиентам новогоднюю акцию. Билеты можно купить со скидкой от 10% до 50%. Но размер скидки станет известен только в новогоднюю ночь.
 
Для того, что бы воспользоваться уникальным предложением, нужно на сайте компании заполнить письмо Санта-Клаусу. В электронной форме нужно указать свои данные и выбрать необходимый рейс. На электронную почту в праздничную ночь будет отправлено письмо с информацией о размере скидки.
 
 
Скидки будут действовать на перелеты, которые выполняются до 22 апреля 2022 года. Воспользоваться этим предложением украинцы смогут в течение двух недель, до 14 января 2022 включительно.
 
Напомним, что недавно венгерская компания Wizz Air сократила количество рейсов из Украины до весны 2022 года. Упразднено более 20 направлений из Украины, в том числе три из Харькова до марта 2022 года.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  авиакомпания, скидки, харьков
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