Авиакомпания объявила о новогодних скидках для украинцев

«SkyUp» предложила свои клиентам уникальную возможность, которая позволит с экономией купить билеты на самолет.
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны новые увлечения.
Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.
У западных христиан сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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