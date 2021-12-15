15.12.2021 20:26 Илья Романов

Пришла получать «Карту Харьковчанина» и получила подарки

В Харькове выдали 300 000 карточек, по которым можно получить скидки на товары и услуги.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ карта скидок и бонусов оказалась в руках обычной харьковчанки. Виктория Алексенко работает бухгалтером. Анкету, чтобы получить «Карту Харьковчанина», женщина из-за своей занятости заполнила на портале электронных сервисов города.

«Это было несложно. Это заняло у меня несколько минут. Уже через некоторое время мне позвонили и сообщили, что моя карта готова и её можно забрать», - рассказала харьковчанка Виктория Алексенко.

Но прийдя в ЦПАУ на Гимназической набережной, женщина не знала, что её ожидает приятный сюрприз.

Так как Виктория стала 300 000 харьковчанкой, которая получает «Карту Харьковчанина» её ожидал приятный подарок от города.

«Настолько всё меня впечатлило. Настолько всё приятно, красиво, подарки очень хорошие. Всё просто замечательно и у меня масса эмоций и масса впечатлений. Вот эта «Карта харьковчанина», наверное, не первый шаг, а скажем один из многих шагов, которые ведут наш город к тому, чтобы он стал самым лучшим на Земле. Не только в Украине, но и вообще на Земле!», - поделилась эмоциями харьковчанка Виктория Алексенко.

«Мы помним, как мы вручали первые карточки работникам тепловых сетей, работникам других коммунальных предприятий. Мы выдавали карточки в харьковских школах, потом всем пенсионерам и льготникам. И сегодня мы выдаём карточки обычным харьковчанам и для нас это знаменательный день потому, что мы сегодня выдали 300 000 карту. Совсем скоро, я надеюсь, мы выдадим и полумиллионную карточку и далее-далее. Наш проект действительно не стоит на месте, у нас подключаются всё новые и новые партнёры», - рассказал директор КУ «Офис реформ» Павел Столбовой.

Уже совсем скоро, сообщили в «Офисе реформ», будет новый этап проекта «Карта Харьковчанина». Там ждут присоединения мелких торговых сетей, о которых обещают сообщить позже.

«Проект «Карта Харьковчанина» - уникальный, социальный и просто приятный. Он был инициирован Харьковским городским головой Игорем Тереховым. Анкету для оформления скидочной карточки можно получить в любом Центре предоставления административных услуг и в любое удобное время», - рассказала Виктория Китайгородская, директор Департамента административных услуги потребительского рынка.

Для этого не нужно регистрироваться в электронной очереди, а про готовность карточки сообщит оператор колл-центра. Так же получить «Карту Харьковчанина» можно и в электронном виде. Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением «Мой Харьков».

«Карта харьковчанина" – это уникальный проект, не имеющий аналогов в Украине. Карта именная и заменяет собой «E-ticket». Она предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене. В настоящее время уже 10 партнеров программы предоставляют скидки харьковчанам.

Напомним, раее мы писали о ом, что Игорь Терехов получил "Карту харьковчанина" и проверил ее работу . Руководитель города решил воспользоваться картой в самых распространенных магазинах и аптеках города, которыми больше всего пользуются популярностью среди харьковчан.