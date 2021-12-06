06.12.2021 12:00 Анжелика Демидова

Мошенники: новый способ обмана зафиксирован в Украине

В Министерстве здравоохранения предостерегают украинцев не попадаться на уловки мошенников, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время пресс-брифинга, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В Украине установлены случаи нового вида мошенничества, а именно выманивания денег. Злоумышленники от имени Минздрава присылают информацию с просьбой предоставить номер банковской карты с указанием других персональных данных, якобы для получения 1тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. В свою очередь Виктор Ляшко уверяет - это мошенничество.

"Уверяю, что министерство подобных сообщений не формировало и никому не направляло. Программа целевого финансирования уязвимых групп населения и бизнеса во время карантина - это поддержка, которая начнётся 19 декабря. И механизм получения такой помощи происходит только онлайн через приложение Дія»,- констатировал министр.

Также он посоветовал украинцам впредь пользоваться информацией только из официальных государственных источников, чтобы не попадаться на "крючок" аферистов.

Напомним, мошенники решили воспользоваться правительственной программой поощрения вакцинированных украинцев и запустили свою схему.

Источник: Виктор Ляшко

коронавирус, харьков Тэги: мошенники