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06.12.2021  12:00   Анжелика Демидова

Мошенники: новый способ обмана зафиксирован в Украине

В Министерстве здравоохранения предостерегают украинцев не попадаться на уловки мошенников, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время пресс-брифинга, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Мошенники в Украине
 
В Украине установлены случаи нового вида мошенничества, а именно выманивания денег. Злоумышленники от имени Минздрава присылают информацию с просьбой предоставить номер банковской карты с указанием других персональных данных, якобы для получения 1тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. В свою очередь Виктор Ляшко уверяет - это мошенничество.
 
"Уверяю, что министерство подобных сообщений не формировало и никому не направляло. Программа целевого финансирования уязвимых групп населения и бизнеса во время карантина - это поддержка, которая начнётся 19 декабря. И механизм получения такой помощи происходит только онлайн через приложение Дія»,- констатировал министр.
 
 
Также он посоветовал украинцам впредь пользоваться информацией только из официальных государственных источников, чтобы не попадаться на "крючок" аферистов.
 
Напомним, мошенники решили воспользоваться правительственной программой поощрения вакцинированных украинцев и запустили свою схему.
 
Источник:   Виктор Ляшко
 Тэги:  мошенники, коронавирус, харьков
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