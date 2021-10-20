4-летней харьковчанке срочно нужны деньги на лечение

Харьковчанке Анне Постольник необходима срочная трансплантация костного мозга.
Для спасения жизни 4-летней Анны Постольник необходимо собрать 210 тысяч долларов США для трансплантации костного мозга, пишет РЕДПОСТ.
В прошлом году девочке поставили диагноз «рак крови» – острый лимфобластный лейкоз. Анечка успешно проходила лечение в Белорусском детском онкоцентре, у ребенка наступила ремиссия. Но произошел рецидив заболевания, здоровье девочки резко ухудшилась. Для спасения жизни ребенка необходима трансплантация костного мозга и соответствующее лечение, которые клиника оценивает в 210 тысяч долларов. Половину суммы нужно внести в ближайший месяц.
Неравнодушных и отзывчивых людей просят присоединиться помочь Анечке вылечиться. У Анюты есть все шансы победить болезнь, и любое ваше пожертвование подарит девочке жизнь.
О том, как проходит выздоровление Анюты, можно узнать на страницах в социальных сетях и на сайте #annapobedit
Помощь маленькой Анечке:
Карта ПриватБанк
4149 6293 5207 4785
Постольник Николай (папа)
Валютная карта USD
4149 6293 5166 7928
Валютная карта EUR
4149 6293 5167 6606
POSTOLNYK MYKOLA
На фото – номера счетов папы Анечки, на которые можно перечислить любую посильную для Вас сумму
Напомним, в Харькове собирают деньги на лечение 11-летнего Ярослава Майорова. У ребенка редкое и тяжелое онкологичествое заболевание – диспластическая мелкоклеточная опухоль брюшной полости. Для лечения Ярослава в израильской клинике Шиба необходимо собрать 50 тысяч долларов США.
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