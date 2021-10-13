13.10.2021 14:52 Дмитрий Колоней

23 октября Игорь Терехов торжественно откроет восстановленную Академию футбола «Металлист»

Открытие Академии футбола «Металлист» отметят двухдневным праздником на стадионе



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , руководитель Харькова Игорь Терехов примет участие в торжественной церемонии открытия восстановленной Академии футбола «Металлист». Как известно, этот объект является одним из ключевых проектов в масштабной программе возрождения футбольной инфраструктуры, который реализует ФК «Металлист» в партнерстве с городской властью.

Церемония открытия Академии состоится в следующую субботу 23 октября, и с нее начнется двухдневное празднование этого знакового для города события.

Полная программа праздничных мероприятий и спортивных событий на субботу и воскресенье 23-24 октября опубликованы (https://metalist.ua/news/23-oktyabrya-torzhestvennoe-otkryitie-akademii-futbola-metallist.html) на официальном клубном сайте ФК «Металлист».

В 10.00 в субботу 23 октября рядом с территорией академии стартует городской фестиваль уличной еды. Для горожан и болельщиков харьковские предприятия food-индустрии приготовили угощения и пикники, а для детей здесь будет действовать развлекательная площадка с батутами, другими аттракционами и видеошоу на гигантском экране мобильного кинотеатра.

Для гостей праздника и болельщиков на главном поле Академии выступит легендарная группа ТНМК. А звезды основного состава футбольного клуба «Металлист» проведут на соседних полях академии мастер-классы для ее воспитанников.

В 12:00 свое мастерство в игре против сумской «Барсы» покажут воспитанники харьковской футбольной академии 2006-го года рождения (U-16), а в 14:00 — 2008-го (U-14). Оба матча пройдут в рамках 9-го тура Элит-лиги сезона 2021/2022.

В воскресенье 24 октября с 10:00 возле Академии продолжится фестиваль уличной еды со всеми сопутствующими развлечениями, а вечером — в 18:45 — двухдневное празднование завершится матчем 15-го тура Первой лиги: харьковский «Металлист» сразится на родной домашней арене с хмельницким «Подольем».

Как сообщалось ранее, благодаря инвестициям Александра Ярославского, президента ФК «Металлист» и группы DCH, в Академии футбола «Металлист» построены 14 полностью новых игровых полей по наиболее передовым технологиям от фирмы Desso Sports Systems».

Напомним, ранее мы писали о том, как харьковский футбольный клуб "Металлист" в ходе домашнего матча 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины разгромил 4:0 кременчугский клуб "Кремень". В ходе поединка отличился бразильский легионер Матеус Пейшото, поразив ворота на 49-й и 69-й минутах, Брайан Риаскос (на 73-й минуте) и, на 76-й минуте, Евгений Банада.