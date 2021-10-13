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13.10.2021  14:52   Дмитрий Колоней

23 октября Игорь Терехов торжественно откроет восстановленную Академию футбола «Металлист»

Открытие Академии футбола «Металлист» отметят двухдневным праздником на стадионе


Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, руководитель Харькова Игорь Терехов примет участие в торжественной церемонии открытия восстановленной Академии футбола «Металлист». Как известно, этот объект является одним из ключевых проектов в масштабной программе возрождения футбольной инфраструктуры, который реализует ФК «Металлист» в партнерстве с городской властью. 
 
Церемония открытия Академии состоится в следующую субботу 23 октября, и с нее начнется двухдневное празднование этого знакового для города события.
 
 
Полная программа праздничных мероприятий и спортивных событий на субботу и воскресенье 23-24 октября опубликованы (https://metalist.ua/news/23-oktyabrya-torzhestvennoe-otkryitie-akademii-futbola-metallist.html) на официальном клубном сайте ФК «Металлист».
 
В 10.00 в субботу 23 октября рядом с территорией академии стартует городской фестиваль уличной еды. Для горожан и болельщиков харьковские предприятия food-индустрии приготовили угощения и пикники, а для детей здесь будет действовать развлекательная площадка с батутами, другими аттракционами и видеошоу на гигантском экране мобильного кинотеатра.
 
Для гостей праздника и болельщиков на  главном поле Академии выступит легендарная группа ТНМК. А звезды основного состава футбольного клуба «Металлист» проведут на соседних полях академии мастер-классы для ее воспитанников.
 
В 12:00 свое мастерство в игре против сумской «Барсы» покажут воспитанники харьковской футбольной академии 2006-го года рождения (U-16), а в 14:00 — 2008-го (U-14). Оба матча пройдут в рамках 9-го тура Элит-лиги сезона 2021/2022.
 
 
В воскресенье 24 октября с 10:00 возле Академии продолжится фестиваль уличной еды со всеми сопутствующими развлечениями, а вечером — в 18:45 — двухдневное празднование завершится матчем 15-го тура Первой лиги: харьковский «Металлист» сразится на родной домашней арене с хмельницким «Подольем».
Как сообщалось ранее, благодаря инвестициям Александра Ярославского, президента ФК «Металлист» и группы DCH, в Академии футбола «Металлист» построены 14 полностью новых игровых полей по наиболее передовым технологиям от фирмы Desso Sports Systems».
 
Напомним, ранее мы писали о том, как харьковский футбольный клуб  "Металлист" в ходе домашнего матча 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины разгромил 4:0 кременчугский клуб "Кремень". В ходе поединка отличился бразильский легионер Матеус Пейшото, поразив ворота  на 49-й и 69-й минутах, Брайан Риаскос (на 73-й минуте) и, на 76-й минуте, Евгений Банада. 

 

Тэги:  академия металлист, игорь терехов, харьков, открытие, футбол, спорт
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