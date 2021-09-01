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01.09.2021  16:27   Евгений Клочко

Машинам тут не место: жители Салтовки возмущены хаосом в их дворе (фото)

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий, жители дома №61-д по проспекту Юбилейному на Салтовке обратились к руководителю города Игорю Терехову с просьбой перекрыть дорогу для транспорта с одной стороны двора, как это и было всегда.


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Жители Салтовки возмущены хаосом в их дворе. Новости Харькова
 
По словам людей, пять лет назад, во время строительства соседних многоэтажек,  для удобства работ был открыт тупик двора, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно подъезжать к стройте со всех сторон. Дома давно сданы в эксплуатацию, стройка закончена, а проезд так и остался открытым, говорит Марина Поддубная, жительница дома. 
 
Со временем жильцы пытались решить проблему, установив автоматический шлагбаум. 
 
«Поставили нам шлагбаум, но проблему он не решил. И раньше был большой поток машин, а стало вообще невозможно, потому что машины останавливаются перед выездом-въездом, такси, гостевые машины.» 
 
Откликнувшись на просьбу, Игорь Терехов приехал на место, чтобы вместе со специалистами профильных служб осмотреть проезд и лично поговорить с людьми. 
 
«Мы договорились о том, что прекратим там сквозной проезд. С другой стороны дома есть новая дорога, абсолютно нормальная. А здесь мы поставим забор. Жильцы многоэтажек будут заезжать по отдельным дорогам, которые ведут к каждому из домов».
 
Напомним, в Харькове планируют бороться с брошенными автомобилями, которые загромождают дворы и придомовые территории и шлагбаумами в жилых дворах.
 

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Тэги:  харьков, игорь терехов
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