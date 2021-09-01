01.09.2021 16:27 Евгений Клочко

Машинам тут не место: жители Салтовки возмущены хаосом в их дворе (фото)

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий, жители дома №61-д по проспекту Юбилейному на Салтовке обратились к руководителю города Игорю Терехову с просьбой перекрыть дорогу для транспорта с одной стороны двора, как это и было всегда.



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По словам людей, пять лет назад, во время строительства соседних многоэтажек, для удобства работ был открыт тупик двора, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно подъезжать к стройте со всех сторон. Дома давно сданы в эксплуатацию, стройка закончена, а проезд так и остался открытым, говорит Марина Поддубная, жительница дома.

Со временем жильцы пытались решить проблему, установив автоматический шлагбаум.

«Поставили нам шлагбаум, но проблему он не решил. И раньше был большой поток машин, а стало вообще невозможно, потому что машины останавливаются перед выездом-въездом, такси, гостевые машины.»

Откликнувшись на просьбу, Игорь Терехов приехал на место, чтобы вместе со специалистами профильных служб осмотреть проезд и лично поговорить с людьми.

«Мы договорились о том, что прекратим там сквозной проезд. С другой стороны дома есть новая дорога, абсолютно нормальная. А здесь мы поставим забор. Жильцы многоэтажек будут заезжать по отдельным дорогам, которые ведут к каждому из домов».

Напомним, в Харькове планируют бороться с брошенными автомобилями, которые загромождают дворы и придомовые территории и шлагбаумами в жилых дворах.

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