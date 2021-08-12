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12.08.2021  19:54   

Легенда возвращается: в Харькове киноконцертный зал «Украина» открывает свои двери

Реставрация произведена таким образом, чтобы сохранить каждую деталь архитектурного шедевра – вплоть до шрифта букв на фасаде, мозаичного панно и неоновой подсветки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ. Киноконцертный зал «Украина» после трехлетней реконструкции возвращается в жизнь харьковчан. 
За первые 50 лет работы его посетили 10 миллионов зрителей концертов, выступлений, спектаклей незабываемых звезды сцены. Теперь «Украина» открыта новым миллионам зрителей — в модернизированном здании с новейшей акустической системой. 
 
Главной задачей для команды реконструкции было сохранить «Украину» такой, какой ее помнит каждая харьковская семья. И потому все художественные особенности зала были сохранены — вплоть до шрифта букв на фасаде, мозаичного панно и неоновой подсветки. 
 
Открытие киноконцертного зала Игорь Терехов назвал самым настоящим чудом, от которого “мурашки по коже”: “Сегодня я испытал все это на открытии нашего легендарного киноконцертного зала «Украина» в саду Шевченко. После реконструкции «Украина» вернулась к нам совершенно новой — и до слез знакомой”. Руководитель города выразил надежду на то, что все знаковые мероприятия будут проходить именно здесь.
 
Также Игорь Терехов наградил грамотами городского совета и благодарностями городского головы архитекторов и инженеров, которые занимались реконструкцией ККЗ «Украина».
 
“Я благодарен Юрию Потыкуну, Владимиру Лопатько, Валерию Шмуклеру и всем тем специалистам, которые два года вкладывали свои таланты и свои силы в возрождение нашей легенды, – от имени всех харьковчан сказал руководитель города реставраторам киноконцертного зала. – Автор оригинального проекта 1963 года Юрий Алексеевич Плаксиев помогал нам дать его детищу новое дыхание и следил за тем, чтобы все делалось бережно. Мы сохранили свою историю. И открываем двери будущему. С сегодняшнего дня мы ждем новые миллионы харьковчан и гостей со всей планеты в этом уникальном, пропитанном любовью зале!” 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове готов к открытию ККЗ "Украина" и показали, как он сейчас выглядит внутри.
 

 

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Тэги:  ккз украина, терехов, харьков, реконструкция, открытие
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