08.08.2021 17:32

Беззаконные наливайки, опасная вода, кривой мост и подкидыши: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году



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8 августа 1881 года, Харьков жил следующими событиями и хлопотами:

Дума, как известно, решила издать обязательное постановление об открытии питейных заведений в праздничные дни не ранее 11-ти часов и закрытии их не позже 8-ми часов вечера. Однако ничего не изменилось. Когда же это постановление будет практиковаться?

Что бы судить о количестве детей, подбрасываемых матерями, вследствие различных злополучных обстоятельств, достаточно указать, что в одном 1-м полицейском участке за последние 9 дней подброшено 6 детей, из которых старшему не больше 2-х месяцев.

На станции Карачевка устраивается для дачников гуляние при двух оркестрах музыки.

Согласно заключению комиссии, специально осматривавшей Нетечинский мост, предполагается произвести только ремонтировку моста, ассигновав для этого 3 000 рублей. Однако необходимо напомнить, что левая сторона от собора значительно ниже правой, во время езды мост сильно качается, неоднократно случались провалы земли под левым углом моста. Это заставляет сомневаться в прочности моста и после ремонтировки.

В помещающихся чуть ли не на всех улицах Харькова будочках продающаяся сельтерская вода очень некачественная и в большинстве случаев имеет неприятный гнилой запах. Желательно, чтобы на это было обращено должное внимание.