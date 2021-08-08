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08.08.2021  17:32   

Беззаконные наливайки, опасная вода, кривой мост и подкидыши: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году


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8 августа 1881 года, Харьков жил следующими событиями и хлопотами:
 
Дума, как известно, решила издать обязательное постановление об открытии питейных заведений в праздничные дни не ранее 11-ти часов и закрытии их не позже 8-ми часов вечера. Однако ничего не изменилось. Когда же это постановление будет практиковаться?     
                           
Что бы судить о количестве детей, подбрасываемых матерями, вследствие различных злополучных обстоятельств, достаточно указать, что в одном 1-м полицейском участке за последние 9 дней подброшено 6 детей, из которых старшему не больше 2-х месяцев.   
 
На станции Карачевка устраивается для дачников гуляние при двух оркестрах музыки.                 
 
Согласно заключению комиссии, специально осматривавшей Нетечинский мост, предполагается произвести только ремонтировку моста, ассигновав для этого 3 000 рублей. Однако необходимо напомнить, что левая сторона от собора значительно ниже правой, во время езды мост сильно качается, неоднократно случались провалы земли под левым углом моста. Это заставляет сомневаться в прочности моста и после ремонтировки.                
 
В помещающихся чуть ли не на всех улицах Харькова будочках продающаяся сельтерская вода очень некачественная и в большинстве случаев имеет неприятный гнилой запах. Желательно, чтобы на это было обращено должное внимание. 
Тэги:  наливайки, опасная вода, харьков, подкидыши
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