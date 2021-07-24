24.07.2021 11:24 Евгений Клочко

Не нарушай: в Харькове 24 июля заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Список адресов

Камеры на главных артериях города фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения.



Фото: city.kharkov.ua

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ стало известно с Департаменте инфраструктуры. Перечень мест усановленных камер автоматической фиксации правонарушений в сфереобеспечения безопасностидорожного движения в автоматическом режиме находится по следующим адресам:

Проспект Московский, 86-А (камера автоматической видеофиксации в сторону ул. Никитина) Перекресток проспекта Науки и ул. Культуры (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Данилевского и ул. Культуры) Белгородское шоссе, 2 (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Коммуны и ул. Деревянко) Улица Полтавский Шлях, 67 (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Рылеева и ул. Евгения Котляра) Перекресток проспекта Гагарина и просп. Героев Сталинграда (две камеры автоматической видеофиксации в направлениях ул. Одесской и ул. Ньютона) Проспект Льва Ландау, 27 (камера автоматической видеофиксации в направлении ул.Малышева) Улица Героев Труда, 2/48 (две камеры автоматической видеофиксации в направлениях ул. Ковпака Сидора и ул. Баланевского) Проспект Московский, 102 (камера автоматической видеофиксации в направлении пер. Конюшенного) Проспект Науки, 60-А (камера автоматической видеофиксации в направлении ул. Тобольской) Перекресток ул. Сумской и пер. Мечникова (камера автоматической видеофиксации в направлении пр. Московского) Проспект Московский, 181 (камера автоматической видеофиксации в направлении ул. Мефодиевской)

Фото и видео нарушений ПДД с камер будут отправляться напрямую на сайт МВД для дальнейшей процедуры установления личности нарушителя и взыскания штрафов.

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