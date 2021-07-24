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24.07.2021  11:24   Евгений Клочко

Не нарушай: в Харькове 24 июля заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Список адресов

Камеры на главных артериях города фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения.


Фото: city.kharkov.ua
Об этом корреспондентам РЕДПОСТ стало известно с Департаменте инфраструктуры. Перечень мест усановленных камер автоматической фиксации правонарушений в сфереобеспечения безопасностидорожного движения в автоматическом режиме находится по следующим адресам:
 
  1. Проспект Московский, 86-А (камера автоматической видеофиксации в сторону ул. Никитина)
  2. Перекресток проспекта Науки и ул. Культуры (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Данилевского и ул. Культуры)
  3. Белгородское шоссе, 2 (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Коммуны и ул. Деревянко)
  4. Улица Полтавский Шлях, 67 (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Рылеева и ул. Евгения Котляра)
  5. Перекресток проспекта Гагарина и просп. Героев Сталинграда (две камеры автоматической видеофиксации в направлениях ул. Одесской и ул. Ньютона)
  6. Проспект Льва Ландау, 27 (камера автоматической видеофиксации в направлении ул.Малышева)
  7. Улица Героев Труда, 2/48 (две камеры автоматической видеофиксации в направлениях ул. Ковпака Сидора и ул. Баланевского)
  8. Проспект Московский, 102 (камера автоматической видеофиксации в направлении пер. Конюшенного)
  9. Проспект Науки, 60-А (камера автоматической видеофиксации в направлении ул. Тобольской)
  10. Перекресток ул. Сумской и пер. Мечникова (камера автоматической видеофиксации в направлении пр. Московского)
  11. Проспект Московский, 181 (камера автоматической видеофиксации в направлении ул. Мефодиевской)

 

Фото и видео нарушений ПДД с камер будут отправляться напрямую на сайт МВД для дальнейшей процедуры установления личности нарушителя и взыскания штрафов.

Редакция РЕДПОСТ предлагает вам пройти опрос и  высказать свое мнение на тему "Нужно ли ставить камеры на дорогах Харькова?"

 
Тэги:  харьков, камеры
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