24.07.2021 11:24 Евгений Клочко
Не нарушай: в Харькове 24 июля заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Список адресов
Камеры на главных артериях города фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения.
Фото: city.kharkov.ua
Об этом корреспондентам РЕДПОСТ
стало известно с Департаменте инфраструктуры. Перечень мест усановленных камер автоматической фиксации правонарушений в сфереобеспечения безопасностидорожного движения в автоматическом режиме находится по следующим адресам:
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Проспект Московский, 86-А (камера автоматической видеофиксации в сторону ул. Никитина)
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Перекресток проспекта Науки и ул. Культуры (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Данилевского и ул. Культуры)
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Белгородское шоссе, 2 (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Коммуны и ул. Деревянко)
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Улица Полтавский Шлях, 67 (две камеры автоматической видеофиксации в направлении ул. Рылеева и ул. Евгения Котляра)
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Перекресток проспекта Гагарина и просп. Героев Сталинграда (две камеры автоматической видеофиксации в направлениях ул. Одесской и ул. Ньютона)
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Проспект Льва Ландау, 27 (камера автоматической видеофиксации в направлении ул.Малышева)
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Улица Героев Труда, 2/48 (две камеры автоматической видеофиксации в направлениях ул. Ковпака Сидора и ул. Баланевского)
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Проспект Московский, 102 (камера автоматической видеофиксации в направлении пер. Конюшенного)
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Проспект Науки, 60-А (камера автоматической видеофиксации в направлении ул. Тобольской)
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Перекресток ул. Сумской и пер. Мечникова (камера автоматической видеофиксации в направлении пр. Московского)
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Проспект Московский, 181 (камера автоматической видеофиксации в направлении ул. Мефодиевской)
Фото и видео нарушений ПДД с камер будут отправляться напрямую на сайт МВД для дальнейшей процедуры установления личности нарушителя и взыскания штрафов.
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