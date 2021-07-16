16.07.2021 20:47 Дмитрий Колоней

В Харькове открылась новая многофункциональная площадка (фото, видео)

Благоустроенная зона отдыха в Харькове появилась на Салтовском шоссе.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в рамках благоустройства Харькова во дворе по адресу Салтовское шоссе 240 открыта детская многофункциональная площадка.

Также здесь была устроена открытая спортивная площадка с тренажерами и резиновым покрытием.

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