В Харькове открылась новая многофункциональная площадка (фото, видео)

Благоустроенная зона отдыха в Харькове появилась на Салтовском шоссе.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в рамках благоустройства Харькова во дворе по адресу Салтовское шоссе 240 открыта детская многофункциональная площадка.
Также здесь была устроена открытая спортивная площадка с тренажерами и резиновым покрытием.
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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