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16.07.2021  20:47   Дмитрий Колоней

В Харькове открылась новая многофункциональная площадка (фото, видео)

Благоустроенная зона отдыха в Харькове появилась на Салтовском шоссе.


РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в рамках благоустройства Харькова во дворе по адресу Салтовское шоссе 240 открыта детская многофункциональная площадка.

Также здесь была устроена открытая спортивная площадка с тренажерами и резиновым покрытием.

 

 

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Тэги:  площадка, мини-парк, харьков
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