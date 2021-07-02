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02.07.2021  20:39   

Футбол. В Харькове предсказана победа сборной Украины в матче с Англией (видео)

В Харьковском зоопарке хорек-предсказатель Чарли сделал свой выбор.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Харьковского зоопарка, здесь свой прогноз на предстоящий матч сборных Украины и Англии сделал хорек Чарли.
 
Сборная Украины, прошла в восьмерку сильнейших чемпионата Европы.
 
Впереди – интересный и напряженный матч четвертьфинала. Знатоки футбола, беттеры и капперы, анализируют силы команд и возможный счет предстоящего поединка.
 
Не остался в стороне и хорек-предсказатель Харьковского зоопарка Чарли, сделав  свой прогноз. Для предсказания перед ним были поставлены  изображения флагов Украины и Англии.
 
И, ни секунды не раздумывая, Чарли уверенно выбрал украинский желто-синий флаг!
 
Итак, верим в сверхъестественные способности нашего хорька! Поддерживаем сборную Украины по футболу! И ждем победу!
 
 
Напомним, ранее мы сообщали, где и когда можно посмотреть матчи футбольного чемпионата ЕВРО-2020 в Украине.
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  футбол, предсказание хорька, харьков, сборная, украина, евро-2020, чемпионат европы
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