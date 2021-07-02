02.07.2021 20:39

Футбол. В Харькове предсказана победа сборной Украины в матче с Англией (видео)

В Харьковском зоопарке хорек-предсказатель Чарли сделал свой выбор.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Харьковского зоопарка, здесь свой прогноз на предстоящий матч сборных Украины и Англии сделал хорек Чарли.

Сборная Украины, прошла в восьмерку сильнейших чемпионата Европы.

Впереди – интересный и напряженный матч четвертьфинала. Знатоки футбола, беттеры и капперы, анализируют силы команд и возможный счет предстоящего поединка.

Не остался в стороне и хорек-предсказатель Харьковского зоопарка Чарли, сделав свой прогноз. Для предсказания перед ним были поставлены изображения флагов Украины и Англии.

И, ни секунды не раздумывая, Чарли уверенно выбрал украинский желто-синий флаг!

Итак, верим в сверхъестественные способности нашего хорька! Поддерживаем сборную Украины по футболу! И ждем победу!

Напомним, ранее мы сообщали, где и когда можно посмотреть матчи футбольного чемпионата ЕВРО-2020 в Украине.