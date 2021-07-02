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02.07.2021  18:36   

ДТП: В Харькове грузовик улетел с проспекта в сосну (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Грузовик врезался в сосну, вылетев с проспекта

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на проспекте Любови Малой. Здесь у мчавшегося по дороге грузовика отказали тормоза.

В результате он проверил на крепость сосну и остановился.

Напомним, ранее мы писали о водителе молоковоза ЗИЛ, устроившего две аварии и окончившего свои автоприключения врезавшись в два тополя и застряв между их стволами.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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