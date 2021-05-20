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20.05.2021  14:27   

Национальная сборная Украины по футболу проедется на харьковском Велодне-2021

Традиционный Велодень, который пройдет в Харькове 23 мая, соберет более 10 тыс. человек.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов мероприятия.

По их словам, в текущем году программа Велодня будет очень насыщенной. В спортивном празднике примут участие харьковские олимпийцы, а также игроки национальной сборной Украины по футболу, которые в этот же день сыграют в Харькове товарищеский матч против сборной Бахрейна.

В 10:00 на пл. Свободы начнется один из самых масштабных флешмобов за всю историю Велодней: его участники выстроятся таким образом, чтобы «создать» герб Харькова, олимпийские круги и карту Украины.

В 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег по обновленному 9-километровому маршруту: пл. Свободы - пр. Науки - ул. Деревянко (разворот) - пр. Науки - пл. Свободы.

По завершению велопарада всех желающих ждут розыгрыши призов от партнеров праздника. Для детей будут организованы игровые площадки и велозона. Также среди участников велопарада пройдет конкурс на самую яркую защитную маску.

Справка. Велодень - это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года и популяризирует здоровый образ жизни, пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.

Тэги:  велодень, харьков, сборная по футболу
 
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