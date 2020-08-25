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25.08.2020  13:23   

В Минздраве придумали, как стимулировать «скорую» приезжать быстро

Будут проработаны определенные коэффициенты, которые будут побуждать медработников трудиться усерднее.


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На экстренную медицинскую помощь выделили более миллиарда гривен. Это даст возможность руководителям соответствующих  учреждений увеличить финансирование работников "скорой". В частности, финансово будут стимулировать быстрый приезд карет экстренной медпомощи. Об этом в ходе брифинга 25 августа сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

- Министерство охраны здоровья разрабатывает проекты повышения и стимуляции врачей на первичном уровне по определенным критериям и индикаторам оценки качества. А также это то, что касается экстренной медицинской помощи - это приезд вовремя экстренной медицинской помощи... Также будут проработаны определенные коэффициенты, которые будут стимулировать приезд вовремя, - сказала она. 

В рамках реорганизации экстренной медпомощи изменят принципы прибытия бригад. На  вызов будет ехать машина, находящаяся рядом, а "привязанная" к определенной территории. Также планируется выделить 4 типа вызова "скорой": критический, экстренный, неотложный и непрофильный.

На данный момент в Украине есть 25 центров экстренной медицинской помощи. В системе работает 2 тысячи 954  бригады, в который задействованы 39 тысяч 758 человек. При этом врачей  в бригадах - 4 тысячи 391. Среднего медицинского персонала работает 18 тысяч 646, водителей – 9 тысяч 474.

Источник:   КП в Украине
 Тэги:  скорая, минздрав, стимул, спасение, эксстренная
 
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