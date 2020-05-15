15.05.2020 10:45

Налоговая насчитала более 3 тыс. миллионеров, Харьков пока на втором месте

Треть миллионеров среди чиновников в Киеве: последний день подачи декларации о доходах за 2019 год – 30 июня



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Доход, полученный в прошлом году в размере более 1 млн грн, задекларировали 3150 граждан, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы по итогам поданных деклараций за четыре месяца. С полученных доходов они должны уплатить в бюджет 393 млн грн налога на доходы физлиц и 47 млн грн военного сбора.

"Более 200 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах подали граждане в течение января-апреля 2020 года. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд грн", – сказано в сообщении.

Больше всего гривневых миллионеров оказалось в следующих регионах:

Киев – около 1,2 тыс. человек;

Харьковская область – 278 человек;

Днепропетровская область – 270 человек.

В свою очередь пресс-служба столичного управления налоговой уточнила, что в Киеве зарегистрировано 1255 миллионеров. Они должны уплатить около 210,8 млн налога и почти 26,5 млн военного сбора. Общее число поданных деклараций в столице уже достигло 9192.

Напомним, в середине апреля 2020-го в налоговой сообщили, что на тот момент почти 1800 украинцев задекларировали доход, полученный в прошлом году, в размере более 1 млн грн. Примечательно, что еще месяц назад число киевлян-миллионеров составляло лишь 702 человека.