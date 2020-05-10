Главная Новости Специалисты регионального лабцентра обновили карту заражения COVID-19 на Харьковщине
10.05.2020  16:17   

Специалисты регионального лабцентра обновили карту заражения COVID-19 на Харьковщине

За сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 26 харьковчан и 18 жителей районов области.


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По данным Харьковского областного лабораторного центра, больше всего случаев последние сутки зафиксировано в Харькове - 26. Общее количество случаев в Харькове - 344.

Ситуация в районах:

  1. Первомайский: 10 (всего 12)
  2. Чугуевский: 2 (18)
  3. Шевченковский: 2 (первые случаи)
  4. Харьковский: 2 (всего 54 - уточнено, сначала один из случаев зачислили в Змиевской район)
  5. Зачепиловский: 1 (первый случай, сначала его зачислили в Красноградский район)
  6. Купянский: 1 (4)

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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