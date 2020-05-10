Специалисты регионального лабцентра обновили карту заражения COVID-19 на Харьковщине

За сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 26 харьковчан и 18 жителей районов области.
По данным Харьковского областного лабораторного центра, больше всего случаев последние сутки зафиксировано в Харькове - 26. Общее количество случаев в Харькове - 344.
Ситуация в районах:
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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