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13.02.2020  14:49   

Минирование. Копы проверили 87 объектов - бомб нет

Полицейские проверили информацию о минировании в Харькове


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Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.  
 
Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 12 февраля в 16:16.
 
Всего полицейские тщательно осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.
 
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
Также принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к ложному сообщению.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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