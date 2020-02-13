13.02.2020 14:49
Минирование. Копы проверили 87 объектов - бомб нет
Полицейские проверили информацию о минировании в Харькове
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Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Сообщение о закладке взрывчатки
в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 12 февраля в 16:16.
Всего полицейские тщательно осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Также принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к ложному сообщению.