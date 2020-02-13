13.02.2020 14:49

Минирование. Копы проверили 87 объектов - бомб нет

Полицейские проверили информацию о минировании в Харькове



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Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 12 февраля в 16:16.

Всего полицейские тщательно осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Также принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к ложному сообщению.